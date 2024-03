قطع متظاهرون مؤيدون لفلسطين كلمة الرئيس الأمريكي جو بايدن، في ولاية كارولينا الشمالية في إطار حملته الانتخابية، مطالبين بإدخال المساعدات إلى غزة.

وبينما كان بايدن يتحدث عن أهمية الرعاية الصحية، صرخ أحد المتظاهرين سائلا: «ماذا عن الرعاية الصحية في غزة؟»، ورد بايدن بالقول: «الجميع يستحق الرعاية الصحية».

وأشار المتظاهرون إلى تعرض المستشفيات في غزة للقصف، ورددوا شعارات مثل «أنتم متواطئون في جريمة الإبادة الجماعية» وطالبوا بوقف فوري لإطلاق النار.

وبعد توقفه عن الحديث لفترة إثر ذلك، قال بايدن: «لديهم وجهة نظر.. إنهم محقون، علينا توفير مزيد من المساعدة لغزة»، وذلك حسبما أفادته صحيفة «نيويورك تايمز».

BREAKING: The White House pool says at about 3:47 p.m., President Biden’s remarks were briefly interrupted by a couple of pro-Palestinian protesters who shouted: "What about healthcare in Gaza?"



"Everybody deserves healthcare," Biden responded.



The women continued to shout… pic.twitter.com/ybmJKte7F2