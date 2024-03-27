الخارجية الأمريكية: لا نعتقد أن المحادثات بشأن الرهائن في غزة انتهت

قالت الخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، إنها لا تعتقد أن المحادثات بشأن الرهائن في غزة انتهت.



وأكدت الخارجية الأمريكية أنها تبذل قصارى جهدها للتوصل إلى وقف إطلاق نار في غزة يفضي إلى إطلاق سراح الرهائن، وفقا لتصريحات نقلتها قناة "الجزيرة".



وشددت على أنها لا تريد إطالة أمد الحرب في غزة يوما واحدا وتسعى للتوصل إلى وقف إطلاق نار فوري.



وحول العملية العسكرية في رفح، قالت إن "ما يمكنها دعمه هو عملية محددة في رفح تستهدف كتائب حماس المتبقية هناك دون إعاقة المساعدات الإنسانية".



وقالت الخارجية الأمريكية إنها تعتقد أن مزاعم ارتكاب جرائم حرب جماعية في غزة لا أساس لها، لكنها أقرت بسقوط عدد كبير من الضحايا.



وخلَّفت الحرب الإسرائيلية على غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنى التحتية والممتلكات، فضلا عن مجاعة أودت بحياة أطفال ومسنين.



وتواصل إسرائيل هذه الحرب رغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي، الاثنين، بوقف فوري لإطلاق النار خلال شهر رمضان، وكذلك رغم محاكمتها للمرة الأولى أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب "إبادة جماعية".