وزيرا خارجية السعودية وبريطانيا يبحثان هاتفيا التطورات في قطاع غزة

بحث وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، في اتصال هاتفي تلقاه، اليوم الأربعاء، من نظيره البريطاني ديفيد كاميرون التطورات في قطاع غزة الذي يشهد عدواناً إسرائيلياً مستمراً، منذ السابع من أكتوبر الماضي، العلاقات الثنائية بين البلدين، والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ويأتي اتصال وزير الخارجية البريطاني اليوم بنظيره السعودي بعد حوالي أسبوعين من اتصال بين الجانبين.

وخلال الفترة الماضية عقدت السعودية وبريطانيا عدة مباحثات بشأن جهود وقف إطلاق النار في غزة، وتسهيل نقل المساعدات للفلسطينيين في القطاع.

ويقود الطرفان جهودا مشتركة مع دول أخرى، بغية التوصل لاتفاق بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يفضي لتبادل المحتجزين والأسرى، وصولا إلى إنهاء الحرب في غزة.