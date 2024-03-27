 نويرة تغني تترات دراما رمضان على المسرح الكبير بالأوبرا - بوابة الشروق
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نويرة تغني تترات دراما رمضان على المسرح الكبير بالأوبرا


نشر في: الأربعاء 27 مارس 2024 - 6:47 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 مارس 2024 - 6:47 ص

 ضمن الفعاليات المميزة لوزارة الثقافة تنظم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد أمسية بعنوان "تترات دراما رمضان" لفرقة عبد الحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو أحمد عامر وذلك في التاسعة والنصف مساء الخميس 28 مارس على المسرح الكبير. 

يتضمن البرنامج مجموعة من أشهر تترات الأعمال الدرامية التى عرضت خلال الشهر المعظم وارتبطت بذكريات عدة أجيال منها المال والبنون (المقدمة والنهاية)، إمام الدعاة، الوالدة باشا، ليالي الحلمية، هوانم جاردن ستي، العائلة، مشاعر، قضية رأي عام، هو وهي، مرحب مرحب ياهلال، لن أعيش في جلباب أبي، الرجل الآخر وغيرها.. أداء أميرة أحمد، سمية وجدي، كنزي، حنان عصام، محمد حسن، وليد حيدر، مؤمن خليل، محمد متولي.

يذكر أن فرقة عبد الحليم نويرة تأسست عام 1967 بـقـيادة المايسترو عبد الحليم نويرة تحت اسم فرقة الموسيقى العربية بهدف إحياء التراث الغنائي الأصيل وتقديم الأشكال الغنائية والموسيقية التراثية المختلفة، وخلال مشوارها الفنى أتاحت الفرصة لمؤلفي الموسيقى المحدثين والمعاصرين لتقديم إنتاجهم الجيد من القوالب التقليدية.


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