مصرع عامل وإصابة 11 آخرين إثري انقلاب سيارة ربع نقل في الشرقية

لفظ عامل أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 11 آخرين بجروح وكدمات وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعمال بطريق بلبيس - العاشر من رمضان بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى العاشر من رمضان الجامعي بوصول كلا من: محمود ناصر، 23 سنة، وأحمد خالد، 25 سنة، مقيمين بمركز بلبيس، ويحيى عبدالباسط، 22 سنة، مقيم بالعاشر من رمضان، وأحمد هلال، 25 سنة، وشقيقه حمدي هلال، 35 سنة، وعبدالعزيز محمود، 31 سنة، ومحمد كمال، 31 سنة، وأحمد جمعة، 38 سنة، وعبدالحميد محمد، 31 سنة، وأشرف أنور، 32 سنة، وشاب آخر، مصابين بكدمات وجروح وكسور بأنحاء متفرقة بالجسد، وتم نقل محمد رأفت، 50 سنة، مقيم بمركز بلبيس، جثة هامدة، إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى التأمين الصحي في المدينة.

تبين حدوث إصابة المصابين التي أودت بحياة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال بطريق بلبيس العاشر، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن جثة المتوفى عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة.