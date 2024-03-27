رابطة العالم الإسلامي تدين مصادرة إسرائيل أراضٍ من الأغوار بالأراضي الفلسطينية

أدانت رابطة العالم الإسلامي - بأشدِّ العبارات - إعلان الاحتلال الإسرائيلي مصادرة 8000 دونم من أراضي منطقة الأغوار في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في انتهاكٍ صارخٍ لكل القوانين والأعراف الإنسانية والدولية، والقرارات ذات الصلة.

وفي بيانٍ للأمانة العامة للرابطة، التي تتخذ من مكة المكرمة مقرا لها، اليوم الأربعاء، ندَّد أمينها العام، رئيس هيئة علماء المسلمين، الشيخ محمد بن عبدالكريم العيسى "باستمرار الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاته لحقوق الشعب الفلسطيني ما يعني تحديه بكل صلف للمجتمع الدولي والاستمرار في تقويض فُرص السلام العادل والشامل في المنطقة".

والجمعة الماضية، أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، مصادرة ثمانية آلاف دونم (800 هكتار) إضافية من الأراضي في غور الأردن في خطوة وصفها بأنها "كبيرة ومهمة للاستيطان"، في المنطقة الواقعة على السفوح الشرقية للضفة الغربية المحتلة.