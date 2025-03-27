لامين يامال يقود هجوم برشلونة أمام أوساسونا في الليجا

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أعلن هانز فليك، المدير الفني لبرشلونة، تشكيل البلوجرانا لمباراة أوساسونا، مساء اليوم الخميس، على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي، في لقاء مؤجل من الجولة 27 لليجا.

ويدخل برشلونة قبل مواجهة اليوم، محتلًا المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 60 نقطة، فيما يأتي فريق أساسونا في المركز الرابع عشر بواصع 33 نقطة.

وجاء تشكيل برشلونة على النحو التالي:

حراسة المرمى: تشيزني.

خط الدفاع: بالدي، مارتينيز، كوندي، إريك جارسيا.

خط الوسط: جافي، بيدري، أولمو، فرينكي دي يونج.

خط الهجوم: فيران توريس، لامين يامال.