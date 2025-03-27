حقيقة اقتراب محمد صلاح من الدوري السعودي

كشفت تقارير صحفية خارجية حقيقة اقتراب محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي من الانتقال لأحد أندية الدوري السعودي الممتاز في الفترة القادمة.

وأوضحت شبكة توك سبورت البريطانية أن إدارة ليفربول واثقة من التوصل لاتفاق في الفترة القادمة لتمديد عقد محمد صلاح مع النادي، في ظل انتهاء عقده الحالي في الصيف القادم.

وأشار التقرير إلى وجود اهتمام متزايد بخدمات صلاح من الأندية السعودية وبعض الفرق الأوروبية الأخرى، إلا أن الفرعون، البالغ من العمر 32 عامًا لا يجري حتى الآن أي مفاوضات نشطة بشأن الانتقال للدوري السعودي للمحترفين، على الرغم من كونه هدفًا رئيسيًا هناك.

وذكرت الشبكة: "لم يُبدِ صلاح أي اهتمام يُذكر لإيقاف التكهنات، وأصر في وقتٍ سابق أنه خارج النادي أكثر منه داخله، ومع ذلك، تشعر إدارة ليفربول الآن بالتفاؤل بشأن احتمال بقاء صلاح في ميرسيسايد".

وأضافت: "تمكن المسؤولون السعوديون من التحدث مع صلاح بشأن انتقال مجاني منذ يناير الماضي، لكنه أعطى الأولوية لمحادثات التجديد مع ليفربول، ويبدو الآن أن مستمر مع النادي".

ويقدم محمد صلاح موسمًا مذهلاً حتى الآن، حيث يتصدر قائمة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز من حيث الأهداف برصيد 27 هدفًا، والتمريرات الحاسمة برصيد 17 تمريرة.