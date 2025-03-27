كشفت الفنانة نهى عابدين عن العديد من المحطات الصعبة في حياتها، حيث تحدثت عن معاناتها مع الاكتئاب، مؤكدة أنها لم تصل لمرحلة التفكير في الانتحار رغم شدة المرض، موضحة: "كنت فقط أرغب في العزلة والابتعاد عن الالتزامات".

وأشارت خلال حوارها مع الإعلامية أميرة بدر، في برنامج "أسرار" على قناة النهار، إلى أنها لجأت إلى طبيب نفسي خلال تلك الفترة، مؤكدة أهمية الذهاب إلى مختص للاستماع إلى الشخص دون مصلحة، لكنها الآن لم تعد تتابع مع طبيب نفسي.

وأوضحت نهى أنها استطاعت الخروج من دائرة الاكتئاب بتغيير طريقة تفكيرها ونظرتها للحياة، مشيرة إلى أنها تعرضت للخيانة، ولكنها رفضت الإفصاح عن تفاصيلها مكتفية بالقول: "كانت علاقة صداقة، والشخصية دي أخذت فلوسي ونصبت عليا وسرقتني من بيتي".

كما تحدثت نهى عن تربيتها الصارمة، مؤكدة أن والدتها كانت شديدة عليها، خاصة بعد وفاة والدها وهي في سن صغيرة، حيث كانت والدتها تتحمل مسئولية كبيرة في ظل مجتمع يفرض عليها ضغوطًا.

وأضافت: "ممكن الشدة دي مكنتش أصح حاجة، لكن أمي كانت سيدة ريفية وتعرضت لضغط مجتمعي كبير".

وأشارت نهى إلى أن شدة والدتها ظلت مستمرة معها طوال فترة إقامتها في الإسكندرية، مضيفة: "كانت تمنعني من الخروج، ولما كبرت حسيت إني مسئولة عن تصرفاتي، وأحيانًا كانت تضربني، وده أثر على نفسيتنا، وأكيد الضرب مش حاجة صح".