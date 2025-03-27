الأهلي يخسر بثلاثية وديا أمام زد قبل مواجهة الهلال السوداني

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خسر فريق الأهلي مباراته الودية أمام زد بنتيجة 1-3 اليوم الأربعاء في إطار استعداده لمواجهة الهلال السوداني في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

أنهى الأهلي الشوط الأول متقدما بهدف سجله المدافع المغربي أشرف داري، ورد زد بثلاثة أهداف في الشوط الثاني الذي خاضه الأهلي بالعناصر الشابة والعائدين من الإصابات.

ويلعب الأهلي ضد الهلال السوداني، مساء الثلاثاء المقبل، على ستاد القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الثمانية.

وصعد الأهلي حامل اللقب القاري في العامين الماضيين لدور الثمانية بعدما حل وصيفا في دور المجموعات لفريق أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

أما الهلال السوداني تصدر مجموعته على حساب مولودية الجزائر.