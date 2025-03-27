ترامب يهدد الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أعلى إذا ألحقا ضررا بالاقتصاد الأمريكي

هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.

وقال ترامب، على منصته للتواصل الاجتماعي "تروث سوشال"، إنه في حال حدث ذلك، فإنه سيفرض على كليهما رسوما جمركية أكبر بكثير مما هو مخطط له في الوقت الحالي، "لحماية أفضل صديق لكل من هذين البلدين".

كان الرئيس الأمريكي أعلن يوم الأربعاء (بالتوقيت المحلي)، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع واردات السيارات، رغم عدم فرض أي رسوم جمركية إضافية على السيارات التي يتم تصنيعها في الولايات المتحدة.

ومن المرجح أن تتأثر صناعة السيارات الألمانية بشكل خاص بالرسوم العقابية الجديدة، التي بحسب تصريحات البيت الأبيض، ستدخل حيز التنفيذ في مطلع شهر أبريل المقبل.