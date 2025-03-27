شركات التكنولوجيا الكبرى تدفع الأسهم الأمريكية إلى التراجع

دفع تراجع أسهم إنفيديا وتسلا وغيرهما من شركات التكنولوجيا الكبرى الأسهم الأمريكية إلى التراجع في ختام تعاملات اليوم الأربعاء.

وانخفض مؤشر إس أند بي 500 بنسبة 1ر1% في حين فقد مؤشر داو جونز الصناعي 132 نقطة أي بنسبة 3ر0%. وتراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 2%.

كانت مجموعة الأسهم المهيمنة المعروفة باسم "العظماء السبعة " في مركز موجة البيع الأخيرة لسوق الأسهم الأمريكية، والتي دفعت في وقت سابق من هذا الشهر مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى ما دون أعلى مستوى له على الإطلاق بنسبة 10% في أول حركة "تصحيح" له منذ عام 2023. وقد ارتفعت أسعار أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في السنوات السابقة وسط حالة الهوس بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي إلى مستوديات وصفها النقاد بأنها مبالغ فيها، حيث ارتفعت بسرعة أكبر من أرباحها سريعة النمو.

وفي تعاملات اليوم انخفض سهم إنفيديا بنسبة 6% لتصل خسارته التراكمية منذ بداية العام إلى 15.5%. كما انخفض سهم شركة صناعة الخوادم سوبر مايكرو كمبيوتر، بنسبة 9ر8%، كما تراجعت شركات الطاقة التي تأمل في الاستفادة من بيع الكهرباء مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي الضخمة التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة

في الوقت نفسه واجهت شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا تحديات إضافية، بما في ذلك المخاوف من أن يضر الغضب السياسي من رئيسها التنفيذي، إيلون ماسك، بمبيعاتها. وتراجع سعر سهمها بنسبة 6ر5% ليصل إجمالي تراجعه منذ بداية العام إلى 6ر32%.

وسجلت أسهم شركات صناعة السيارات الأميركية الأخرى تراجعات حادة بعد أن قال البيت الأبيض بعد الظهر إن الرئيس دونالد ترامب سيعلن عن فرض رسوم جمركية على واردات السيارات بعد انتهاء التعاملات في سوق الأسهم الأمريكية اليوم.

وتراجع سهم شركة صناعة السيارات الأمريكية في تعاملات ظهيرة اليوم بنسبة 1ر3% تقريبا، في حين تأرجح سهم منافستها فورد موتور كورب بين المكسب والخسارة لينهي التعاملات بارتفاع نسبته 1ر0% بعد تراجعه بنسبة 5ر1% تقريبا في تعاملات الظهيرة

واستقرت سوق الأسهم الأمريكية قليلاً منذ هبوطها في مرحلة تصحيح، وعاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 إلى أقل من مستواه القياسية بنسبة 7% فقط. لكن المحللين في وول ستريت يحذرون من أن التقلبات الحادة لم تنتهِ بعد، إذ من المقرر فرض مجموعة من الرسوم الجمركية الأمريكية مطلع الشهر المقبل. وحتى لو كانت هذه الرسوم أقل حدة بالنسبة الاقتصاد العالمي مقارنة بالتوقعات السابقة، فإن كل هذا الحديث عن الرسوم الجمركية قد أضعف ثقة المستهلكين والشركات الأمريكية.