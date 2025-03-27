برنامج الأغذية العالمي: سكان غزة معرضون مرة أخرى لخطر الجوع الشديد

حذر برنامج الأغذية العالمي من أن مئات الآلاف من سكان غزة معرضون مرة أخرى لخطر الجوع الشديد وسوء التغذية، في ظل تناقص الإمدادات الغذائية واستمرار إغلاق المعابر أمام دخول المساعدات.

ونوه في بيان عبر موقعه الرسمي، اليوم الخميس، أن توسيع العمليات العسكرية في غزة يعوق عمليات الإغاثة الغذائية بشكل كبير، ويُعرّض حياة عمال الإغاثة للخطر يوميًا.

وقال البرنامج إنه وشركاءه في مجال الأمن الغذائي لم يتمكنوا من إدخال إمدادات غذائية جديدة إلى غزة لأكثر من ثلاثة أسابيع، منوهًا أن إغلاق المعابر الحدودية يمنع دخول أي سلع، سواء كانت إنسانية أو تجارية.

وأشار إلى أن الإمدادات الغذائية المتاحة تكفي فقط لدعم عمليات برنامج الأغذية العالمي لمدة أقصاها أسبوعين.

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، صباح الخميس، إن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الـ24 ساعة الماضية، 25 شهيدًا و82 إصابة.

وأعلنت ارتفاع حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025، تاريخ استئناف العدوان على غزة، إلى 855 شهيدًا و1869 إصابة.

وأشارت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر للعام 2023م، إلى 50 ألفًا و208 شهداء و113 ألفًا و910 إصابات.

وجددت التنويه أن عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.