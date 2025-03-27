البرهان: الجيش السوداني لا يريد الانخراط في العمل السياسي

التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، اليوم الخميس، المبعوث الألماني للقرن الأفريقي هايكو نيتزشيكا.

وبحسب بيان نشره مجلس السيادة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تطرق اللقاء للجهود التي تبذلها حكومة السودان؛ لتحقيق السلام وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لمستحقيها.

واستعرض اللقاء المساعي الجارية لإجراء حوار شامل للسودانيين، وتشكيل حكومة تكنوقراط تعمل على تهيئة البلاد للانتخابات.

وأكد رئيس المجلس السيادي أن «القوات المسلحة تعمل على تهيئة الظروف المواتية، لتولي حكومة مدنية منتخبة لمقاليد السلطة في البلاد»، مشددًا على «عدم رغبة القوات المسلحة في الانخراط في العمل السياسي».

من جانبه، أشار المبعوث الألماني الخاص للقرن الأفريقي إلى أن بلاده على استعداد لدعم جهود إعادة الإعمار في السودان.