مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي بالشرقية

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لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 10 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي قبل نزلة بلبيس بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وشخص آخر جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي قبل نزلة بلبيس بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.