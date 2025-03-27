 مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي بالشرقية - بوابة الشروق
الخميس 27 مارس 2025 12:39 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب سيارة بالطريق الأوسطي بالشرقية

فاطمة الديب
نشر في: الخميس 27 مارس 2025 - 12:25 م | آخر تحديث: الخميس 27 مارس 2025 - 12:25 م

لفظ شخص أنفاسه الأخيرة، فيما أصيب 10 آخرين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد؛ إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي قبل نزلة بلبيس بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى بلبيس المركزي بوصول 10 أشخاص مصابين بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة بالجسد، وشخص آخر جثة هامدة.

تبين حدوث إصابة المصابين ووفاة المتوفى إثر وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الأوسطي قبل نزلة بلبيس بمركز بلبيس، وتم تقديم الإسعافات اللازمة للمصابين، وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث.


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