أثناء تواجده في شارع المعز لدين الله الفاطمي، التفَّ عدد كبير من الجماهير حول الفنان عصام السقا، وذلك خلال تصويره إعلانًا لإحدى العلامات التجارية الشهيرة، وأدى التزاحم الشديد إلى اضطرار منتج الإعلان لتأجيل التصوير.

وخلال وجوده في شارع المعز، حرص عصام السقا على التقاط الصور التذكارية مع الحاضرين والسياح من مختلف الجنسيات، مما دفع أحد المقاهي هناك إلى استقباله تفاديًا للازدحام الجماهيري.

وبعد مكوثه لما يقرب من ساعة ونصف، اضطر السقا إلى مغادرة المكان، على أن يُستكمل تصوير الإعلان في وقت لاحق.

يُذكر أن عصام السقا حقق نجاحًا كبيرًا في السباق الرمضاني الحالي، من خلال شخصية "ريكو" التي يجسدها في مسلسل فهد البطل، الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد العوضي، ويشارك فيه عدد كبير من الفنانين، من بينهم محمود البزاوي، ميرنا نور الدين، كارولين عزمي، أحمد عبدالعزيز، وحمزة العيلي، وآخرون. المسلسل من تأليف محمود حمدان، وإخراج محمد عبدالسلام، وإنتاج شركة سينرجي.