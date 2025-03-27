ألمانيا تنتقد بشدة الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب على السيارات

انتقدت أنالينا بيربوك وزيرة الخارجية في حكومة تصريف الأعمال في ألمانيا، بشدة الرسوم الجمركية على السيارات التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وخلال لقائها مع نظيرها الإستوني مارجوس تساهكنا في برلين، قالت بيربوك اليوم الخميس:"من يهدم المنزل بالكامل باستخدام كرة الهدم لمجرد أن السقف يحتاج إلى إعادة الترميم، سيجد نفسه في النهاية أمام أنقاض لا يمكن إعادة تجميعها بسهولة."

وبدوره، حذر الوزير الإستوني من أن الحروب التجارية والرسوم الجمركية لا تفيد أحدًا.

وأوضحت بيربوك أن الرسوم الجمركية المعلنة ستؤثر سلبًا وبشكل كبير على الاقتصاد العالمي، مؤكدة أن الأوروبيين سيتخذون إجراءات لحماية صناعاتهم ووظائفهم. وأضافت السياسية المنتمية إلى حزب الخضر أن "الأوروبيين لا يريدون حربًا تجارية، خاصة بين الأصدقاء"، مشيرةً إلى أنهم على استعداد دائم للتفاوض، "ولكن فقط على أساس القواعد والاحترام المتبادل، وليس باستخدام "كرة الهدم".

وأشارت بيربوك إلى أن الأوروبيين "استعدوا بشكل مكثف لحماية أسواقنا، ومستهلكينا، وصناعاتنا، في حال خرق آخرون القواعد الدولية".

كان الرئيس ترامب أعلن أمس الأربعاء فرض رسوم جمركية على السيارات المستوردة بنسبة 25%،ووجه تهديدا إلى الاتحاد الأوروبي وكندا بفرض رسوم جمركية أوسع نطاقا مما كان مقررا في السابق، إذا اتفق الاثنان على إلحاق ضرر اقتصادي بالولايات المتحدة.