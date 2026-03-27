الرئيس السوري يزور برلين الأسبوع المقبل ويلتقي ميرتس

يعتزم الرئيس السوري أحمد الشرع القيام بزيارة إلى ألمانيا يوم الاثنين المقبل، بعد إرجائها في يناير الماضي.

وأعلن المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفان كورنيليوس أنه من المقرر أن يجري الشرع مباحثات مع المستشار الألماني فريدريش ميرتس، كما سيشارك في اجتماع مائدة مستديرة مع رجال أعمال.

ومن المتوقع أن تتركز المباحثات بشكل رئيسي على إعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، وكذلك على إعادة إعمار البلاد التي تعرضت لدمار واسع جراء سنوات من الحرب الأهلية.

وكان ميرتس قد وجه دعوة إلى الشرع لزيارة ألمانيا في نوفمبر الماضي، إلا أن الزيارة التي كانت مقررة في يناير قد تأجلت بسبب تجدد العنف في سوريا.

وشهدت سوريا في نهاية عام 2024 الإطاحة بالرئيس السابق بشار الأسد على يد "هيئة تحرير الشام" بقيادة الشرع، الذي تم تعيينه رئيسا انتقاليا في يناير من العام الماضي، ومنذ ذلك الحين يقود البلاد نحو الانفتاح والتقارب مع الغرب.