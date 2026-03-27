أستراليا: طائرة إنذار مبكر عسكرية تقدم مساهمة بناءة في الحرب

قال رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني ألبانيز إن حكومته قدمت "مساهمة بناءة" في الحرب مع إيران، بعد انتقاد الرئيس ترامب لاستجابة أستراليا.

وأوضح ألبانيز للصحفيين يوم الجمعة: "لقد ساهمنا بشكل بناء. قدمنا طائرة الإنذار المبكر والسيطرة المحمولة جوا التي تلعب دورا حاسما في دعم دول الخليج"، في إشارة إلى طائرة مراقبة طلبتها الإمارات العربية المتحدة.

وقال سفير الإمارات لدى أستراليا، فهد عبيد محمد التفاق، لهيئة الإذاعة الأسترالية يوم الجمعة إن الطائرة "تعمل ميدانيا وقد كانت مفيدة جدا كنظام للرصد، وساعدتنا كثيرا في تعزيز الوضع الدفاعي الذي نواصل اتباعه".

وشنت إيران أكثر من 3300 هجوم بصواريخ وطائرات مسيرة على الإمارات منذ بداية الحرب، تم اعتراض نحو 95% منها، بحسب ما أشار إليه التفاق.

وكان ترامب قد أدرج أستراليا مرتين ضمن حلفاء الولايات المتحدة الذين خيبوا آماله بسبب نقص الدعم العسكري، قائلا: "أستراليا لم تكن على المستوى المطلوب .. وقد فوجئت قليلا بموقفها".

ورد ألبانيز قائلا: "الرئيس ترامب شخص تجمعني به علاقة بناءة للغاية. وقد أوضحت منذ البداية أنني لن أعلق على كل تصريحاته بشكل يومي، لكنني أؤكد مجددا أنه لم يُطلب من أستراليا أي شيء لم نوافق عليه".