نفت الفنانة سهير رمزي، أنها تزوجت بالفنان عمر الشريف بالسر، معقبة: «ضيف جالنا من برا، وكان فتى أحلامي وأمنية حياتي إني أشوفه».

وأضافت «رمزي» أثناء استضافتها ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة» الذي تقدمه «إيناس الدغيدي» المُذاع عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء أمس الأحد، أن الفنان عمر الشريف عاد من الخارج بعد فيلم «المذنبون»، وطلب رؤيتها والتعرف عليها بعد مشاهدة الفيلم.

وتعتمد فكرة البرنامج في موسمه الجديد، على محاولة «إيناس الدغيدي»، لكشف أسرار النجوم، من خلال مواجهتهم بكواليس لم يتم الإعلان عنها من قبل، والقضايا التي واجهوها على مدار السنوات الماضية.

ويأتي هذا البرنامج استكمالًا لسلسلة برنامج «شيخ الحارة» الحواري، الذي كانت تقدمه المذيعة «بسمة وهبة» عبر فضائية «القاهرة والناس».