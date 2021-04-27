قال الدكتور وائل عباس، معاون وزير التموين، إن ما تم توريده من قمح حتى الآن، والذي يقدر بحوالي 487 ألف طن، يعتبر مؤشرًا واعدًا ومبشرًا بالنسبة للموسم الحالي، مؤكدًا أن إقبال المزارعين جيد.

وأضاف عباس، في مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح»، الذي يقدم عبر فضائية «إكسترا نيوز»، صباح اليوم الثلاثاء، أنه من المتوقع استلام أربعة ملايين طن من القمح في الموسم الحالي، موضحًا أنه لا يتم الاستلام تمامًا بالشون الترابية.

ولفت إلى توفير 16 مليار جنيه لسداد مستحقات المزارعين كافة خلال 72 ساعة على الأكثر، وذلك بالتعاون مع وزارتي المالية والزراعة، منوهًا بمتابعة مواقع الاستلام أولًا بأول.

وأكد الالتزام بقواعد الإجراءات الاحترازية طبقًا للنشرات الدورية من وزارة الصحة من أجل الحفاظ على سلامة الأطراف كافة، سواء من جانب العاملين في الصوامع والشون والهناجر أو القائمين على التوريد من المزارعين أو مقاولي التوريد.

وتلقى الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، من غرفة العمليات المركزية بالوزارة لمتابعة عمليات توريد القمح تقريرا يفيد بأن إجمالي ما تم توريده من قمح في الموسم الحالي وصل إلى 487 ألف طن بجميع المواقع.

وأشار أحمد كمال، المتحدث الرسمي للوزارة ومعاون الوزير، إلى أن جميع اللجان تعمل على مدار الساعة لمتابعة عمليات التوريد بالمواقع المقررة لاستلام القمح وحل أي أزمات أو عقبات قد تواجه اللجان أو الموردين.