مطران الفيوم يعتذر عن استقبال المهنئين كإجراء احترازي للحد من تفشي كورونا

أصدرت مطرانية الفيوم بيانا مساء اليوم، تعتذر فيه عن استقبال المهنئين بعيد القيامة المجيد وذلك كإجراء احترازي للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح البيان أنه نظرًا للوضع الصحي الحالي والمتعلق بزيادة أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد وحرصًا منا على سلامة الجميع، نعتذر عن استقبال السادة المهنئين بعيد القيامة المجيد على المستويين الرسمي والشعبي وذلك في جميع كنائس الإيبارشية.

ونوه البيان إلى إمكانية تقديم التهنئة بالعيد هاتفيًا سواء بالاتصال أو بالرسائل أو عبر البرقيات ووسائل التواصل الاجتماعي.

وتضمن البيان الشكر والتقدير على عمق المشاعر الطيبة والمحبة الغالية من الجميع مصلين أن يرفع الله الوباء عن العالم ويحفظ مصرنا الغالية والشعب المصري العظيم سالمين معافين في ظل القيادة الحكيمة والمخلصة لفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بصلوات صاحب الغبطة والقداسة البابا المعظم الأنبا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية الـ١١٨.

واختتم البيان بتقديم التهنئة من الأنبا ابرآم مطران ورئيس أديرة الفيوم كل عام وحضراتكم في ملء الخير والبركة والسلام مع جزيل محبتي وتقديري وتحياتي للجميع.