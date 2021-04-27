تونس: تطعيم 333 ألفا بالجرعة الأولى من لقاح كورونا حتى أمس

أعلنت وزارة الصحة التونسية، اليوم الثلاثاء، أن 333 ألفا تم تطعيمهم بالجرعة الأولى من لقاح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) حتى أمس، وهو اليوم ال(45) من الحملة الوطنية للتطعيم ضد الفيروس التاجي.

وأوضحت الوزارة -بحسب بيان على الصفحة الرسمية- أن عدد الأشخاص الذين تم تطعيمهم أمس الاثنين بالجرعة الأولى بلغ 12 ألفا و959 شخصا، وذلك في مختلف مراكز التلقيح المنتشرة بكامل ولايات الجمهورية.

وذكرت الوزارة أن العدد الإجمالي للذين تم تطعيمهم بالجرعة الثانية من اللقاح بلغ حتى أمس 69 ألفا و811 شخصا.

وأضاف البيان أن إجمالي عدد الذين قاموا بالتسجيل على منظومة "إيفاكس" التونسية للتطعيم ضد فيروس كورونا بلغ حتى أمس مليونا و 352 ألفا و357 شخصا.

وجددت وزارة الصحة دعوتها لكافة المواطنين والمواطنات الراغبين في تلقي التطعيم إلى التسجيل على منظومة "إيفاكس".