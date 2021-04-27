مهرجان برلين يدرس شكل فعاليات الصيف بعد تعديل قانون الحماية من العدوى

أعلنت إدارة مهرجان برلين السينمائي الدولي في ألمانيا (برليناله)، اليوم الثلاثاء، أنها تدرس خططها لشكل المهرجان في الصيف في ظل وضع عدوى كورونا الحالي.

وقالت متحدثة باسم المهرجان اليوم الثلاثاء: "نحن على علم بالقيود الناجمة عن تعديل قانون الحماية من العدوى الذي تم إقراره، ونتبادل وجهات النظر وسنعلن قريبا عن الخطوات التالية للعرض الصيفي في يونيو".

وتقرر تقسيم النسخة الحالية من المهرجان الدولي على موعدين، أولهما كان في مارس الماضي حيث كان هناك لقاء افتراضي للقائمين على صناعة السينما، أما الموعد الآخر فمحدد له يونيو المقبل، حيث يجري التخطيط لتقديم عروض الأفلام بحضور الجمهور. غير أن دور السينما في العاصمة الألمانية لا تزال مغلقة بسبب الجائحة.

ويعد البرليناله واحدا من أكبر مهرجانات السينما الدولية في العالم إلى جانب مهرجان كان ومهرجان فينسيا.

وكان قد تم الإعلان عن الفائزين بجوائز المهرجان للعام الحالي في مارس الماضي، حيث حصل الفيلم الساخر "باد لاك بانجينج أو لوني بورن" للمخرج الروماني رادو يوده على جائزة الدب الذهبي.

ومن المقرر حتى الآن إقامة فعاليات الجزء الثاني من المهرجان في الفترة بين 9 حتى 20 من يونيو المقبل.