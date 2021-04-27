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أفادت وزارة الصحة والبيئة في العراق اليوم الثلاثاء بتسجيل 45 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ويرتفع بذلك إجمالي الوفيات جراء الوباء في العراق إلى 15 ألفا و348 حالة.

وقالت الوزارة، في تقرير اليوم، إنه تم تسجيل 7152 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الإصابات إلى مليون و 45 ألفا و10 إصابات .

وأشار التقرير، إلى شفاء 7312 شخصا ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 920 ألفا و 532 حالة.

وأشار التقرير الى أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 43 ألفا و230 فحصا مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و198 ألفا و959.

وأوضح أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 322 ألفا 828 شخصا.