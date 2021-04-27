إزالة 8 عقارات بمنطقة بطن البقرة العشوائية وتسكين 19 أسرة مستحقة بالأسمرات

تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة لليوم الرابع على التوالي، إزالة منطقة بطن البقرة العشوائية بحي مصر القديمة، والتي تندرج ضمن مخطط تطوير العشوائيات بالعاصمة.

وكشفت نائبة محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، المهندسة جيهان محمد عبد المنعم، عن الانتهاء من إزالة 8 عقارات وتسكين 19 أسرة مستحقة و8 أسر غير مستحقة، موضحة أنه تم تسكين الأسر في حي الأسمرات وتسليمهم وحدات سكنية مجهزة.

وتابعت أنه تم نقل المواطنين ومتعلقاتهم بسيارات المحافظة إلى منازلهم الجديدة بالأسمرات، مشيرة إلى أنه تم حصر 31 عقارًا عشوائيًا بعدد 114 أسرة مستحقة، و25 أسرة غير مستحقة"

ولفتت إلى أنه منذ أيام قليلة بدأت أعمال الإزالة وبشكل آمن وبتوجيه وتشديد للحفاظ على أرواح المواطنين، فضلًا عن تحقيق العدالة وتسليم المستحقين وحداتهم في الحال لتحقيق الخطة الحضارية المتكاملة والتي تؤمن بها الدولة.

وأشارت إلى أن أعمال الإزالة تمت بمشاركة القوات والقيادات الشرطية والتنفيذية والإدارات المعنية بالحي والمنطقة الجنوبية، لافتة إلى أنه تم تسكين جميع الأسر المستحقة فور الإزالة بوحدات سكنية بديلة بحي الأسمرات.