كشف ملابسات فيديو تشاجر شخصين بالأسلحة البيضاء بالغربية وضبط مرتكبى الواقعة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بإحدى الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن تشاجر شخصين بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية.

تشكل فريق بحث من أجهزة مديرية أمن الغربية أسفرت جهوده عن عدم وجود ثمة بلاغات أو محاضر محررة فى هذا الشأن، وباستخدام أحدث التقنيات لفحص الفيديو تم تحديد وضبط طرفى المشاجرة وهما كلٍ من شخص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية، وآخر سائق مركبة "توك توك" – مقيم بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية.

وباستكمال الفحص تبين أنه بتاريخ 24 الجارى وأثناء مرور الأول مترجلاً بدائرة القسم محل الواقعة اصطدم به الثانى بمركبة الـ"توك توك" قيادته، فحدثت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الطرفين بالتعدى على الآخر بالسب والشتم والتلويح بسلاح أبيض "مطواة" دون حدوث ثمة إصابات، وبمواجهتهما بما أسفر عنه الفحص والتحريات أيداها وأقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.