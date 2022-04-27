 احتفالية ليلة القدر.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان مصر في خدمة القرآن الكريم - بوابة الشروق
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احتفالية ليلة القدر.. الرئيس السيسي يشاهد فيلما تسجيليا بعنوان مصر في خدمة القرآن الكريم

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 10:31 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 10:31 ص

شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، فيلمًا تسجيليًا بعنوان «مصر في خدمة القرآن الكريم»، وذلك ضمن فعاليات احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء، احتفال وزارة الأوقاف بمناسبة ليلة القدر، بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، ورئيسي مجلسي النواب والشيوخ، وأعضاء الحكومة، وشخصيات دينية وإعلامية.


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