مواعيد الصلاة فى المحافظات 27 أبريل

مواقيت الصلاة فى المحافظات، محل بحث الكثير من المواطنين فى الوقت الحالي، ونستكمل نشر المواعيد المحددة وفقًا لإمساكية شهر رمضان الكريم:-
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 3:43 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:52
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 3:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م
مواقيت الصلاة فى محافظة قنا
موعد أذان الفجْر: ٣:٤٦ ص
موقت صلاة الظُّهْر: ١١:٤٧ ص
قيام صلاة العَصر: ٣:١٧ م
موعد أذان المَغرب: ٦:١٩ م
موعد أذان العِشاء: ٧:٣٨ م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 3:39 م
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:48 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 3:37 ص
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:14 م
وقت صلاة العشاء 7:34 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:34