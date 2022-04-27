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مواعيد الصلاة فى المحافظات 27 أبريل

مواعيد الصلاة فى المحافظات 27 أبريل
مواعيد الصلاة فى المحافظات 27 أبريل

نشر في: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 4:37 ص | آخر تحديث: الأربعاء 27 أبريل 2022 - 4:37 ص

مواقيت الصلاة فى المحافظات، محل بحث الكثير من المواطنين فى الوقت الحالي، ونستكمل نشر المواعيد المحددة وفقًا لإمساكية شهر رمضان الكريم:-

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 3:43 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 29: 3
موعد صلاة المغرب 6:29 م
موعد صلاة العشاء 7:52
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 3:46 ص
موعد صلاة الظهر 11:58
موعد صلاة العصر 3:35
موعد صلاة المغرب 6:35 م
موعد صلاة العشاء 7:59 م

مواقيت الصلاة فى محافظة قنا

موعد أذان الفجْر: ٣:٤٦ ص
موقت صلاة الظُّهْر: ١١:٤٧ ص
قيام صلاة العَصر: ٣:١٧ م
موعد أذان المَغرب: ٦:١٩ م
موعد أذان العِشاء: ٧:٣٨ م

مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 3:39 م
موعد صلاة الظهر 11:49 م
موعد صلاة العصر 3:26 م
موعد صلاة المغرب 6:26 م
موعد صلاة العشاء 7:48 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 3:37 ص
وقت صلاة الظهر 11:41
موعد صلاة العصر 3:14 م
وقت صلاة المغرب 6:14 م
وقت صلاة العشاء 7:34 م
مواقيت الصلاة فى أسوان


وقت صلاة الفجر 3:50 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 16: 3
موعد صلاة المغرب 6:17 م
موعد صلاة العشاء 7:34

 


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