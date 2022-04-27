بولندا تتهم روسيا باتباع نهج امبريالية الغاز

ذكر رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي أن روسيا دفعت حدود "إمبريالية الغاز" خطوة أخرى بوقف تسليم الغاز لبولندا.

وقال للنواب في وارسو، بحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء "هذا هجوم مباشر على بولندا".

وأضاف "هاجمت روسيا الاقتصاد الأوروبي من خلال التدابير التضخمية. ويرمي هذا التضخم البوتيني(نسبة إلى بوتين) إلى زيادة أسعار الغاز لمستوى أعلى".

ويوجد لدى بولندا مخزون من الغاز يبلغ أكثر من 3ر2 مليار متر مكعب، أي ما يكفي لأكثر من شهر ونصف أو أكثر قليلا إذا ما ارتفعت درجات الحرارة.

وقال مورافيتسكي "سوف نتعامل مع هذا الابتزاز، حيث يتم تصويب نحو رءوسنا ، بطريقة تجعل الشعب البولندي لن يشعر به".