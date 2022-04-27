رئيس وفاق سطيف: نستعد للأهلي بدون ضغوط وأغلقنا صفحة الترجي

أكد كمال اللافي، رئيس مجلس إدارة نادي وفاق سطيف، أن فريقه أغلق صفحة التأهل لنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الترجي التونسي، مشيرا إلى أنه يرؤكز على مواجهة الأهلي فقط.

وقال كمال اللافي في تصريحات نقلتها صحيفة "النهار" الجزائرية: «أغلقنا صفحة التأهل الذي حققناه أمام الترجي، ونستعد للأهلي بتحضيرات جدية».

وأضاف: «تحضيرتنا لمباراة الأهلي ستكون عادية بعيدًا عن الضغوط، رغم أن المعطيات تختلف في مباراة المربع الذهبي، وسنواصل تحضيرتنا لمباراتنا المقبلة مثلما تعودنا عليه، ونضع الفريق في كامل الأريحية».

وحسم وفاق سطيف التأهل لنصف النهائي بعد إقصاء الترجي التونسي من الدور الربع النهائي بالفوز عليه بنتيجة 1-0 بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا، فيما صعد الأهلي لنفس الدور بالفوز على الرجاء المغربي بنتيجة (3-2) بمجموع المباراتين ذهابًا وإيابًا.

ويستضيف الأهلي منافسه الجزائري في السابع من الشهر المقبل، في المقابل ستقام موقعة الإياب في الجزائر يوم 14 من نفس الشهر.