بريطانيا تسجل 16 ألفا و925 إصابة جديدة بكورونا و452 حالة وفاة

سجلت بريطانيا 16 ألفا و925 إصابة بفيروس كورونا، و452 حالة وفاة جديدة، خلال الساعات الـ 24 الماضية، وفقا لبيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الأربعاء.

وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 22 مليونا و168 ألفا و390 إصابة، والوفيات إلى 174 ألفا و778 حالة.

وأظهرت بيانات جامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم أيضا أنه قد تم إعطاء 143 مليونا و390 ألفا و345 جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في بريطانيا حتى الآن.

يذكر أن جرعات اللقاح وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة واحدة أو جرعتين.