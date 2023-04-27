وكيل تعليم الغربية يجتمع مع ممثلي المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية

عقد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الغربية، اجتماعا مع ممثلي المديرية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، بقاعة الاجتماعات بالمديرية؛ لمناقشة أعمال اللجان المشاركة في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وهي لجان التمكين الاقتصادي، والتوعية، والخدمات، والتدريب.

وخلال الاجتماع، نوقشت خطوات العمل أثناء تنفيذ الخطط والاستراتيجيات للمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية بمحافظة الغربية.

وشارك في الاجتماع من إدارة التربية البيئية والسكانية عوض السنوسي، وشحاتة السيد، والدكتورة سحر حسني، ومثل إدارة التدريب الدكتورة مرفت فايد، وشيرين عادل، ومثل وحدة توطين أهداف التنمية المستدامة الدكتورة بوسي الشبكي، ومدير الوحدة، ومثل وحدة تيسير الانتقال إلى سوق العمل بالتعليم الفني فريد أبو الغيط مدير الوحدة، ومثل وحدة ريادة الأعمال والابتكار بهية الخواجة مدير الوحدة.