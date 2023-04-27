بسمة بوسيل تعلن انفصالها عن تامر حسني: سيظل بينا كل ود واحترام

أعلنت المطربة المغربية بسمة بوسيل انفصالها عن الفنان تامر حسني، وذلك عبر ستوري حسابها على إنستجرام.

وكتبت: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة، ده كلام ربنا في الزواج والطلاق، لقد تم الطلاق بيني وبين تامر وسيظل بينا كل ود واحترام، وربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير أمين يارب".

ليرد عليها الفنان تامر حسني عبر ستوري حسابه على إنستجرام: "وجعلنا بينكم مودة ورحمة بين الأزواج في كل حالاتهم، سواء تزوجوا أو لم يقدر الله الاستمرار، فانفصلوا بالاتفاق الطيب، وستظل بيننا المودة والرحمة وأجمل أولاد وسيظل بيننا الاحترام والتقدير، عشرة 12 سنة مش هينة، ربنا يكتبلك ويكتبلي كل الخير يا بسوم".

وأضاف: "سأظل الأب والأخ والصديق والسند.. في حفظ الله".