اشتعال القتال في السودان رغم اتفاق وقف إطلاق النار

وقال عثمان لبرنامج "أو إس" الذي يٌبث على الخدمة العالمية لبي بي سي: "الناس في الخرطوم، خاصة في أم درمان حيث أقيم، يعانون من أجل العثور على مياه نظيفة وغذاء - وحتى المال الذي يمكن أن تشترى به هذه الأشياء - فالبنوك ومؤسسات الخدمات المالية التي يفترض أن نحصل على المال منها متوقفة عن العمل".

وأضاف إنه لا يزال يستطيع سماع دوي انفجارات وإطلاق نار وأصوات طائرات تحلق في الجو رغم أن هذه الأصوات أخف مما كانت عليه قبل وقف إطلاق النار.

وتابع: "لا نستطيع النوم، فنحن مرعوبون. الأطفال يشعرون بالخوف بسبب الانفجارات الكبيرة ودوي طلقات الرصاص من حولنا. نرقد على الأرض، لكن بكل صراحة، تحسنت الأوضاع بعض الشيء في الأيام القليلة الماضية".

وأكد أنه "في الأيام الثلاثة الأولى، لم نكن نستطيع أن نفعل شيئا على الإطلاق. كل ما كان يمكننا القيام به هو أن نرقد على الأرض بسبب الانفجارات".

وأشار إلى أنه رأى الكثير من نقاط التفتيش التي يقيمها جانبا الصراع، لكنه لاحظ تراجع عددها في الفترة الأخيرة عقب انسحاب بعض القوات من المنطقة التي يقيم فيها.

وقال محمد عثمان: "علمت من مصادر أخرى أنهم نقلوا إلى منطقة أخرى في أم درمان".

وذكر أن الفصائل المتحاربة كانت تزعم أنها تسيطر على مواقع هامة مثل المطارات ومعسكرات الجيش، مؤكدا أن هناك انقطاعا مستمرا لخدمات الإنترنت واضطرابا في خطوط الهاتف.

وأضاف: "أعمل كمراسل منذ عدة سنوات - وقمت بتغطية الاحتجاجات، والانقلاب، والحروب الأهلية حيث كنت في دارفور، لكني أرى أن الموقف الحالي هو الأصعب على الإطلاق بين كل ذلك بالنسبة لي لأن الموت أصبح حولنا في كل مكان".

وتابع: "أصعب شيء هو أن تحاول شرح ما يحدث لأننا لا نعرف الحقيقة. ولا يوجد طرف ثالث لتوضيح ماذا يحدث على الأرض".

وقتل 459 شخصا على الأقل منذ بدأ القتال في السودان منذ حوالي 11 يوما، لكن يرجح أن الأرقام الحقيقية قد تكون أعلى بكثير من ذلك.

وفي وقت سابق، أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتوقع أن يكون هناك "الكثير جدا من الوفيات" نظرا لانتشار الأمراض، وعدم القدرة على الحصول على الغذاء ومياه الشرب علاوة على الاضطرابات التي تعرضت لها مرافق الرعاية الصحية.

وأجلت عدة دول رعاياها من السودان منذ بداية العمل بوقف إطلاق النار.

ووصل مركب يجلي 1600 شخصا من عشرات الدول إلى السعودية الأربعاء وسط تأكيد من ألمانيا وفرنسا أنهما انتهيتا من إجلاء جميع رعايا الدولتين من السودان.