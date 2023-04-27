مهاجم الوحدة السعودي: «رونالدو أهانني»

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كشف الفرنسي جان دافيد بوجال مهاجم فريق الوحدة السعودي، كواليس ما دار بينه وبين النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب النصر، عقب نهاية مباراة الفريقين في بطولة كأس الملك سلمان.

وكان فريق النصر قد خسر أمام نظيره الوحدة بهدف نظيف، ليودع منافسات مسابقة كأس الملك سلمان من الدور قبل النهائي.

وقال بوجال في تصريحات لصحيفة «ليكيب» الفرنسية: «رونالدو أصابني بخيبة أمل عقب نهاية المباراة، حيث قلت له إنني معجب به كثيرًا وطلبت قميصه».

وأضاف: «ولكن رونالدو صافحني دون أن ينظر إلي، ورد علي بنبرة مهينة وفظيعة للغاية».

وأتم: «لقد فوجئت قليلا بسلوك رونالدو، رغم أنني أتفهم تماما خيبة أمله بعد خسارة فريقه في المباراة، لقد كان غاضبا للغاية، ولم يتوقف عن الصراخ في وجه زملائه بالفريق».