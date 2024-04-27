ترحيل أكثر من ألف مهاجر أفغاني من باكستان

ذكرت وزارة "اللاجئين والعودة إلى الوطن"، أن أكثر من ألف مهاجر أفغاني عادوا إلى البلاد، بعد طردهم من باكستان.

وفي نشرة إخبارية صدرت، اليوم السبت، ذكرت الوزارة أن إجمالي 1243 مهاجرا أفغانيا عادوا إلى البلاد، في أعقاب الترحيل القسري لهم، حسب وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء اليوم.

وأضاف بيان الوزارة أن المهاجرين عادوا إلى البلاد، يومي 25 و26 أبريل، من خلال معبر "تورخام" الحدودي، في إقليم "ننكارهار" وسبين بولداك في إقليم "قندهار".

وتابعت الوزارة أنه تم إحالة المهاجرين إلى مكاتب المنظمة الدولية للهجرة وبرنامج الأغذية العالمي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للمساعدة.