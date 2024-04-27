كولر يستطلع الدروس المستفادة من مباراة مازيمبي بشيكولاته سويسرية

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حرص مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي على متابعة مباراة فريقه أمام مازيمبي الكونغولي مُجددًا، وذلك لتحليل أبرز النقاط الفنية في تلك المواجهة، وعرضها على لاعبي الأحمر.

ونشر كولر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة يظهر خلالها وهو يتابع مباراة الأهلي ومازيمبي، لاستطلاع الدروس المستفادة من المواجهة مع تناول الشيكولاته السويسرية.

وعلّق مارسيل كولر على تلك الصورة قائلًا: "بطعم الفوز والشيكولاتة السويسرية تصبح مشاهدة مباراة الأمس مرة أخرى أسهل.. أشكركم على دعمكم الرائع.. تحياتي.. مدرب ناديكم".

وكان النادي الأهلي قد تغلب على فريق مازيمبي الكونغولي بثلاثة أهداف دون رد أمس الجمعة، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، على إستاد القاهرة.