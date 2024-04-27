توريد 67 ألف طن قمح إلى شون وصوامع الوادي الجديد منذ بداية الموسم

قال اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، إن كميات القمح التي تم توريدها حتى الآن إلى الشون والصوامع بلغت نحو 67 ألفًا و115 طنًا.

وأكد "الزملوط"، في بيان له اليوم السبت، أن عملية التوريد تتم بصوامع التخزين داخل وخارج المحافظة، بالإضافة إلى انتظام حصاد وتوريد محصول القمح بالمحافظة التي تضم 328 ألف فدان قمح هذا الموسم بزيادة قدرها 8 آلاف فدان عن العام الماضي، بمتوسط إنتاجية 17 أردبًا للفدان.

وأشار إلى المتابعة المستمرة لأعمال التوريد لضمان عدم وجود أي معوقات تواجه المزارعين، وتيسير إجراءات الاستلام من المزارعين وسداد مستحقاتهم المالية فور عملية التوريد وفقًا للضوابط والحوافز التي حددتها الدولة.

وشدد على أن نقاط استلام القمح بالمحافظة بصومعة شرق العوينات وسعتها 60 ألف طن، وصومعة الخارجة سعة 45 ألف طن، وشونة غرب الموهوب وسعتها 700 طن، وشونة الفرافرة وسعتها 700 طن، بالإضافة إلى نقاط التجميع بالجمعيات الزراعية، بجانب متابعة عمل لجان فرز واستلام الأقماح بجميع مواقع التجميع من صوامع وشون للتأكد من سلامة الأقماح وجودتها.



