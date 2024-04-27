إيران: نعمل على إطلاق سراح طاقم سفينة محتجزة مرتبطة بإسرائيل

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نقلت وسائل إعلام إيرانية، اليوم السبت، عن وزير الخارجية حسين أمیر عبد اللهیان، قوله إن أفراد طاقم سفينة محتجزة ترفع علم البرتغال ومرتبطة بإسرائيل تمكنوا من التواصل مع قنصليات بلادهم ومن المتوقع إطلاق سراحهم.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن وزير الخارجية قال لنظيره البرتغالي باولو رانجيل، خلال اتصال هاتفي: "نهتم بالموضوع الإنساني المتمثل في إطلاق سراح طاقم السفينة"، وفقاً لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأوضح عبداللهيان، أنه سيتم تسليم أفراد الطاقم إلى سفرائهم في طهران. ولم تحدد التقارير موعدا لإطلاق سراحهم.

واحتجز الحرس الثوري الإيراني سفينة الحاويات أريس التابعة لشركة (إم إس سي) وعلى متنها طاقم من 25 فردا في مضيق هرمز في 13 أبريل، بعد أيام من توعد طهران بالرد على هجوم تقول إن إسرائيل نفذته على قنصليتها في دمشق. وهددت إيران بإغلاق ممر الشحن الحيوي.

وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن احتجاز السفينة "أريس" جاء بسبب "انتهاك القوانين البحرية"، وإنها مرتبطة بإسرائيل بلا شك.

وتستأجر "إم إس.سي" السفينة "أريس" من شركة "جورتال شيبنج" التابعة لـ"زودياك ماريتايم" التي يملك رجل الأعمال الإسرائيلي إيال عوفر حصة فيها.