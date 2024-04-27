خليل شمام: انتقال محمد علي بن رمضان للأهلي «صعب»

رد خليل شمام، قائد الترجي التونسي السابق، على إمكانية انتقال محمد علي بن رمضان، نجم فرينكفاروزي المجري، لصفوف الأهلي في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى دخول محمد علي بن رمضان دائرة اهتمامات الأهلي بقوة من أجل انتقاله للقلعة الحمراء.

قال خليل شمام في مداخلة هاتفية مع برنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»:" محمد علي بن رمضان صعب ينتقل إلى الأهلي، إحساس وليس معلومة، شرف لأي لاعب الانتقال للأهلي ، نادي كبير في إفريقيا".

وضرب الأهلي موعدا مع الترجي التونسي في نهائي دوري أبطال إفريقيا بعدما تخطى الأهلي مازيمبي في حين تغلب الترجي على صن داونز بالفوز ذهابا وإيابا.