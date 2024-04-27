وكيل صحة الشرقية: خصم حافز الإشراف لمدير الإدارة الصحية في أبو حماد بسبب الإهمال

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قرر الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية، خصم حافز الإشراف لمدير الإدارة الصحية بمركز ومدينة ابو حماد؛ وذلك للإهمال والتقصير في مهام عمله.

جاء ذلك خلال جولة تفقد خلالها وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اليوم السبت، مكتب صحة أبو حماد أول، والمركز الطبي بأبو حماد، ومستشفى أبو حماد المركزي؛ لمتابعة انتظام سير العمل وخدمات الرعاية الأولية والخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بأبو حماد.

وتفقد وكيل الوزارة خلال زيارته للمركز الطبي بأبو حماد الأقسام المختلفة، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية، فيما تلاحظ غياب ثلاثة أفراد من القوى البشرية عن النوبتجية وهم الطبيبة وفنية المعمل والعامل، ليقرر وكيل الوزارة إحالتهم للتحقيق بالشئون القانونية بالمديرية.

كما تلاحظ أثناء الزيارة عدم نظافة الغرف بالمركز الطبي وكذلك بمكتب الصحة، ليوجه وكيل الوزارة بخصم حافز الإشراف لمدير الإدارة الصحية بأبوحماد واستدعاؤه باكر للمديرية، مع تكليف مشرفي الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية بالمرور على مكتب الصحة والمركز الطبي لتقييم العمل داخل هذه المنشآت، وتقييم أداء العاملين بهما، وإعداد تقرير بذلك للعرض على وكيل الوزارة.