احتجاز أكثر من 100 مهاجر في كولورادو بعد مداهمة ملهى ليلي غير قانوني

احتجزت الشرطة الأمريكية، أكثر من 100 مهاجر يُشتبه في وجودهم في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني فجر اليوم الأحد، وذلك بعد عملية مداهمة اتحادية في ملهى ليلي غير قانوني يعمل بعد ساعات في ولاية كولورادو، حسبما أفادت السلطات.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها إدارة مكافحة المخدرات عناصر الإدارة وهم يعلنون عن وجودهم خارج المبنى ويأمرون الزبائن بالخروج مع رفع أيديهم. وأظهرت مقاطع أخرى عشرات الأشخاص يفرون من المبنى من خلال مدخله بعد أن حطم عناصر الإدارة نافذة.

وفي وقت لاحق، تم تصوير العشرات من المشتبه بهم وهم مكبلون بالأصفاد يقفون على الرصيف في انتظار نقلهم.

وخلال فترة ولايته الثانية كرئيس للولايات المتحدة، دفع دونالد ترامب حملة مكافحة الهجرة غير المسبوقة التي شنها إلى أقصى حدود السلطة التنفيذية، واصطدم مع القضاة الاتحاديين الذين حاولوا الحد من سلطته.

وشملت الحملة احتجاز أكثر من ألف طالب دولي في الجامعات، بعضهم استعادوا وضعهم القانوني، على الأقل مؤقتا. وأدت السياسات إلى تقليص الهجرة عند الحدود الجنوبية إلى معدلات منخفضة نسبيا.

وفي كولورادو، قامت دائرة الهجرة والجمارك الأمريكية اليوم الأحد باحتجاز المهاجرين الذين كانوا يترددون على النادي، وفقا لما ذكره جوناثان بولين، المسئول الخاص عن قسم جبال روكي في إدارة مكافحة المخدرات.

وقال: "اليوم، تستيقظ مدينة كولورادو سبرينجز على مجتمع أكثر أمانا".