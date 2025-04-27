القوات الباكستانية تقتل 54 مسلحا حاولوا التسلل إلى البلاد من أفغانستان

قتلت القوات الباكستانية 54 مسلحا متشددا كانوا يحاولون التسلل إلى باكستان من أفغانستان.

وفي بيان لها، قالت القوات المسلحة إن التقارير الاستخباراتية أشارت إلى أن المسلحين الذين قُتلوا كانوا من "الخوارج"، وهو مصطلح تستخدمه الحكومة للإشارة إلى حركة طالبان الباكستانية.

ومن دون توجيه اتهام مباشر لأي جهة، قالت القوات المسلحة إن المسلحين الذين تم القضاء عليهم أُرسلوا من قبل "أسيادهم الأجانب" لتنفيذ هجمات إرهابية بارزة داخل باكستان.

وتم رصد هؤلاء المسلحين وقتلهم قرب المعقل السابق لحركة طالبان الباكستانية في وزيرستان الشمالية ، وهي منطقة تقع في إقليم خيبر بختونخوا شمال غربي البلاد على الحدود مع أفغانستان.