إنزاجي بعد الخسارة من روما وإصابة بافارد: هذة هي كرة القدم

صرّح مدرب إنتر ميلان، سيموني إنزاجي، بعد الهزيمة الثالثة على التوالي لفريقه في الدوري الإيطالي، والتي كانت أمام روما 1-0، قائلاً إن هذه الهزائم "هي جزء من كرة القدم" مشيراً إلى أن الفريق قدم كل ما لديه، لكن الحظ لم يكن في صالحه.

وتراجعت نتائج إنتر بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة، حيث خسر الفريق مباراتين متتاليتين في الدوري الإيطالي بعد الإقصاء من نصف نهائي كأس إيطاليا على يد ميلان.

في هذه السلسلة من الهزائم الثلاث، لم يسجل الفريق أي هدف، وهو أمر لم يحدث منذ فبراير 2012.

وقال إنزاجي في تصريحاته لشبكة DAZN: "لقد كانت هزائم مؤلمة، ولكن الفريق قدم كل شيء. لم يكن لدينا الكثير من الحدة في الشوط الأول اليوم، لكننا حاولنا تعويض ذلك بالقلب."

وأضاف مدرب إنتر أن الجمهور دعم الفريق بشكل كبير بعد المباراة رغم الخسارة: "لقد كانت هزيمة كبيرة على أرضنا، ولكن دعم الجماهير كان مهما. اللاعبون دائما يعطون قلبهم وروحهم، وأنا ممتن لهم لذلك."

ومن جهة أخرى، تحدث إنزاجي عن إصابة المدافع بافارد الذي خرج من المباراة بسبب التواء في الكاحل: "بافارد تعرض لإصابة في كاحله الأيسر، وسنرى ما سيحدث خلال الأيام القادمة. هذه ضربة حظ سيئة أخرى لم نكن بحاجة إليها."

إنتر يواجه تحديات كبيرة في الوقت الحالي، حيث يستعد لملاقاة برشلونة في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء القادم، وسط شعور بالارهاق بعد سلسلة من الهزائم.