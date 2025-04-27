إيطاليا: تأجيل انتشال يخت فاخر غارق قبالة سواحل صقلية إلى الأربعاء

من المقرر انتشال اليخت الفاخر بايزيان، الذي غرق قبالة سواحل صقلية، من قاع البحر يوم الأربعاء القادم بعد تأجيل لعدة أيام، وفقا لوكالة الأنباء الإيطالية أنسا.

وكان اليخت الذي يزن 473 طنا قد غرق بالقرب من ميناء بورتيشيلو الصغير في أغسطس الماضي، مما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص.

وتعد عملية انتشال اليخت معقدة للغاية. وكان من المقرر أن تبدأ في البداية اليوم الأحد.

وكان اليخت الذي يبلغ طوله 56 مترا قد غرق أثناء عاصفة، رغم تسويقه على أنه "غير قابل للغرق"، مما أثار تكهنات مستمرة حول ظروف كارثة غرقه.

ومن بين الضحايا الملياردير البريطاني في مجال البرمجيات مايك لينش، البالغ من العمر 59 عاما، وابنته البالغة من العمر 18 عاما، وزوجان من أصدقاء العائلة، وطباخ اليخت. ونجا جميع أفراد الطاقم الآخرين.

وكان يخت بايزيان، الذي أفادت تقارير بأن قيمته تقدر بعشرات الملايين من الدولارات، من بين أكبر اليخوت الشراعية في العالم، حيث كان يتمتع بصاري بطول 75 مترا، والذي سيظل غارقا في قاع البحر.

ويأمل المدعون أن تسهم عملية الانتشال في إلقاء الضوء على سبب غرق اليخت.

ويخضع قائد اليخت بايزيان، وهو من نيوزيلندا، واثنان من أفراد الطاقم للتحقيق بتهم تجاهل تحذيرات بهبوب عاصفة وترك الركاب أثناء العاصفة في حالة ذعر.