وزيرة التنمية المحلية تشارك بجلسة مناقشة مشروع قانون قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة بمجلس النواب

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، وحضور وكيلي مجلس النواب، وأعضاء المجلس، وحضور المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية؛ وذلك لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ والذي يهدف إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً، ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.

من جانبها تقدمت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالتحية والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، ووكلاء المجلس وأعضاء المجلس.

كما توجهت وزيرة التنمية المحلية، بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية، ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة؛ لما بذلوه من جهد في مناقشة هذا القانون، مؤكدا استعداد الوزارة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها المنوطة بها في القانون بالتعاون مع جميع الجهات المختلفة المخاطبة بهذا القانون.

وقالت وزيرة التنمية المحلية، إنه سيتم مراعاة ملاحظات ومطالب النواب خلال مناقشة المشروع في اللائحة التنفيذية للقانون.