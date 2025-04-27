العراق يسلم أحمد الشرع دعوة لحضور القمة العربية ببغداد

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سلّم العراق، الأحد، دعوة إلى الرئيس السوري أحمد الشرع لحضور قمة القادة العرب في بغداد يوم 17 مايو المقبل.

وقال وزير الثقافة والسياحة والآثار العراقي أحمد فكاك البدراني لوكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع): «بناء على تكليف من رئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد، سلمنا دعوة للرئيس السوري أحمد الشرع».

وأضاف أن الدعوة خاصة بحضور القمة العربية في 17 من الشهر القادم ببغداد، التي ستناقش التحديات التي تواجه الأمة العربية.

وفي حال مشاركته، ستكون قمة بغداد أول قمة عربية عادية يحضرها الشرع، إذ شارك في قمة عربية طارئة بشأن فلسطين بالقاهرة في 4 مارس الماضي.

وأفاد البدراني بأنه التقى على هامش زيارته إلى دمشق وزير الثقافة السوري، وتم تناول تعزيز التعاون الثقافي في كلا البلدين" الجارين.

فيما قال وزير الثقافة السوري محمد ياسين «العراق وسوريا يرتبطان بحضارة عمرها آلاف السنين وإخوة بالتراب الواحد، ولن تفرقنا الحدود الاصطناعية، ونحن شعب واحد يشترك بالعديد من الصفات»، وفق وكالة الأناضول.

وتابع: «منفتحون على التعامل والتعاون والاشتراك مع العراق في مختلف المجالات ونذهب باتجاه الحياه الثقافية التشاركية».

وتتجهز بغداد لاستضافة القمة في ظل ملفات عربية ملّحة، في مقدمتها حرب الإبادة الجماعة الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني للشهر التاسع عشر.