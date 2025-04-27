مستوطنون يقتحمون الخليل والاحتلال يجبر عائلات على النزوح من جنين

تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم على مدن وبلدات الضفة الغربية.

ففي مدينة الخليل، اقتحم مستوطنون البلدة القديمة بالضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر بأن المستوطنين كانوا تحت حماية قوات الاحتلال التي منعت سكان البلدة القديمة وآخرين من المرور أو الوجود في محيط المنطقة بذريعة تأمين اقتحام المستوطنين.

ويأتي استمرار العدوان وسط تصعيد ميداني مستمر من اقتحامات، ومداهمات، واعتقالات، واستيلاء على منازل، وتفاقم معاناة المواطنين، خاصة بعد إخضاعهم لنزوح قسري من منازلهم في المخيمين، وبعض أحياء المدينة لا سيما الشرقية والشمالية، بالإضافة إلى التدمير الشامل للممتلكات والبنية التحتية.

وشهدت مدينة طولكرم وضواحيها، ومخيميها، مساء السبت، تحركات مكثفة لآليات الاحتلال وفرق المشاة، تخللها إقامة عدة حواجز طيارة على الشوارع الرئيسية.

وأفادت مصادر محلية بأن آليات الاحتلال تمركزت عند دوار شويكة في الحي الشمالي للمدينة، وشارع العليمي قرب مجمع المحاكم في الحي الغربي، حيث جرى إيقاف المركبات وتفتيشها وإخضاع ركابها للاستجواب الميداني، بحسب وكالة الصحافة الفلسطينية "صفا".

وفي الخليل أيضا، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دورا وسط إطلاق نار كثيف، وأفادت مصادر للجزيرة بأن قوات راجلة للاحتلال انتشرت في شوارع البلدة واعتلت أسطح عدد من البنايات، كما أجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها بعد أن صادرت عددا من أجهزة تسجيلات كاميرات المراقبة، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا.

وفي جنين، أرغمت قوات الاحتلال عائلات فلسطينية على النزوح من حي الزهراء بمدينة جنين.

وأفاد أهالي الحي للجزيرة بأن جنود الاحتلال اقتحموا المباني السكنية وأجبروهم على إخلائها بعد أن منحوهم مهلة 5 دقائق دون السماح لهم بإخراج حاجياتهم، ثم اعتقلوا عددا من سكان الحي.

يأتي هذا فيما دخل عدوان الاحتلال الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها شمالي الضفة الغربية يومه الـ90 وعلى مخيم نور شمس يومه الـ77.

ويواصل الاحتلال تصعيده العسكري وعمليات اقتحام ودهم في مختلف أنحاء المدينة ومخيميها، وتواصل قوات الاحتلال الدفع بآليات وفرق مشاة إلى المدينة ومخيميها وضواحيها.

وبالتوازي مع الإبادة الجماعية في غزة صعّد المستوطنون والجيش الإسرائيلي اعتداءاتهم بالضفة، مما أدى إلى استشهاد أكثر من 956 فلسطينيا وإصابة قرابة 7 آلاف آخرين، إضافة إلى تسجيل 16 ألفا و400 اعتقال، وفق معطيات فلسطينية.