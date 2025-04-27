القسام تنفذ عمليتين جديدتين ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة

نفذت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس عمليتين جديدتين ضد قوات الاحتلال في قطاع غزة.

وقالت القسام، عبر حسابها على منصة تليجرام، اليوم الأحد، إنها استهدفت دبابة "ميركفاه 4" إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 شرق حی التفاح بمدينة غزة شمالي القطاع.

وأضافت أن مقاتليها تمكنوا من تفجير عبوة مضادة للأفراد في عدد من جنود الاحتلال وأوقعوهم بين قتيل وجريح شرق حي التفاح بمدينة غزة.

وفي وقت سابق من اليوم، أفادت مصادر عبرية، بتعرض قوة من جيش الاحتلال لاستهداف بقذيفة آر بي جي في حي التفاح بمدينة غزة، بحسب وكالة «شهاب».

وكان أبو عبيدة المتحدث باسم القسام، قد أعلن في وقت سابق، بأن مقاتليهم لا يزالون يخوضون معارك بطولية وينفذون كمائن محكمة ويتربصون بقوات الاحتلال لإيقاعها في مقتلة محققة في المكان والتوقيت والطريقة التي يختارونها.

وأضاف: «بطولات مجاهدينا في الميدان من بيت حانون إلى رفح هي مفخرة ومعجزة عسكرية وحجة على كل شباب الأمة وقواها».

ولفت إلى أن مقاتليهم في العقد القتالية والكمائن الدفاعية جاهزون للمواجهة وقد تبايعوا على الثبات حتى النصر أو الشهادة.